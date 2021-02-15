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Мэрия приостановила строительство гостиницы «Будапешт» на территории парка Ваке


15.02.2021   14:05


По указанию представителей муниципальной инспекции инвестор Георгий Закаидзе прекратил строительство гостиницы «Будапешт» на территории парка Ваке в Тбилиси.

Как заявил Георгий Закаидзе журналистам, он дает столичной мэрии один день для того, чтобы принять решение и договориться.

На данном этапе тяжелая техника с этой локации выведена.

Вместе с тем, как заявили в мэрии Тбилиси, у инвестора нет разрешения на строительство гостиницы «Будапешт» на территории парка Ваке.

Для справки, тбилисская мэрия решила полностью реабилитировать и обновить территорию парка Ваке. По пояснению мэра Тбилиси Каха Каладзе, парк Ваке закроется и будет обновлен, однако при этом он сохранит находящиеся в нем памятники культурного наследия.

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