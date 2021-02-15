

Мэрия приостановила строительство гостиницы «Будапешт» на территории парка Ваке

15.02.2021 14:05





По указанию представителей муниципальной инспекции инвестор Георгий Закаидзе прекратил строительство гостиницы «Будапешт» на территории парка Ваке в Тбилиси.



Как заявил Георгий Закаидзе журналистам, он дает столичной мэрии один день для того, чтобы принять решение и договориться.



На данном этапе тяжелая техника с этой локации выведена.



Вместе с тем, как заявили в мэрии Тбилиси, у инвестора нет разрешения на строительство гостиницы «Будапешт» на территории парка Ваке.



Для справки, тбилисская мэрия решила полностью реабилитировать и обновить территорию парка Ваке. По пояснению мэра Тбилиси Каха Каладзе, парк Ваке закроется и будет обновлен, однако при этом он сохранит находящиеся в нем памятники культурного наследия.



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