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Бакрадзе: Я беру паузу в партийной политике
15.02.2021 15:20
Какое-либо аффилирование с «Национальным движением» или в какой-то форме возвращение в эту партию я исключаю, - так ответил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе журналистам на соответствующий вопрос.
Вместе с тем, по его словам, он берет паузу в партийной политике.
«Если мы говорим о «Национальном движении», то какое-либо аффилирование с «Нацдвижением» или в какой-то форме возвращение в «Национальное движение» я исключаю. Эта тема не рассматривается и закрыта. Я беру паузу в партийной политике, однако я являюсь частью формата оппозиции и, несмотря на то, что беру паузу в партийной политике, остаюсь на общем оппозиционном фронте и могу вносить вклад в развитие нашей страны», - заявил Бакрадзе.
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