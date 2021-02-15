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Бакрадзе: Поддержка Ники Мелия означает недопущение действия беззакония и несправедливости в виде закона
15.02.2021 15:21
Поддержка Мелия – это не политическая тема, это означает недопущение действия беззакония и несправедливости в виде закона, - заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе по поводу дела председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.
По словам Бакрадзе, самое опасное, когда институты служат несправедливости, беззаконию и политическим интересам, что сегодня и происходит в случае с Мелия.
«Происходящее в связи с Мелия – это беззаконие. Поддержка Мелия – это не политическая тема, это означает недопущение действия беззакония и несправедливости в виде закона. Это мы обсудим сегодня, и решающими будут видение на будущее и план борьбы Ники Мелия и «Национального движения», - заявил Бакрадзе.
Напомним, что вопрос приостановки депутатского иммунитета Ники Мелия парламент Грузии рассмотрит на текущей неделе. Прокуратура требует заменить избранный Нике Мелия залог на более строгую меру пресечения – заключение под стражу. Ведомство уже обратилось с ходатайством в парламент для получения согласия. По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, большинство поддержит вопрос снятия депутатского иммунитета с Ники Мелия.
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