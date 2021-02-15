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ВОЗ: Граждане, перенесшие COVID-19, должны быть вакцинированы
15.02.2021 16:58
Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что граждане, перенесшие COVID-19, все равно должны быть вакцинированы.
Об этом заявила главный научный сотрудник организации Сумая Сваминатан в интервью, опубликованном в Twitter.
«Мы знаем, что у большинства граждан, перенесших COVID-19, развивается иммунитет, однако у некоторых из них нет сильной иммунной реакции. Речь идет о тех, кто перенес болезнь бессимптомно. Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать вакцину и людям, которые приняли COVID-19», — заявила Сваминатан.
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