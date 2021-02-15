

Пророссийские силы по всему миру агитируют за «Спутник V»

15.02.2021 17:36





Несколько пророссийских неправительственных организаций, действующих в Грузии, просят премьер-министра Георгия Гахария рассмотреть вопрос регистрации и закупки препарата «Спутник V». В открытом письме, опубликованном в социальной сети Facebook, говорится, что российская вакцина должна быть использована «для граждан Грузии, которые хотят пройти вакцинацию именно российским препаратом».



«К сожалению, в министерстве здравоохранения Грузии не учитывают пожелания граждан Грузии о покупке альтернативной российской вакцины «Спутник V» и переводят данные пожелания в русло политики. А специалист по политике здравоохранения, экс-депутат парламента Грузии Акакий Зоидзе выразил свое личное мнение, которое, как он сказал, совпадает с мнением правительства – что если даже российская вакцина получит стандарт высокого качества, её закупать не будут, чтобы это не было использовано российской пропагандой», – говорится в обращении.



НПО указывают на то, что ввоз российских продуктов в Грузию, а также экспорт грузинских товаров в РФ «не являются предметом политических спекуляций, а являются нормальными торговыми отношениями между странами».



Авторами открытого письма являются «Национальный конгресс славянских народов Грузии», благотворительный фонд «Исток», «Евроазиатский альянс», «Конгресс русских и русскоязычных общин Грузии» и «Антифашистская коалиция многонациональной Грузии».



Такая же история повторяется и в Украине. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала собирать подписи за регистрацию и производство в Украине российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил руководитель молодежного крыла политсилы Артем Марчевский. Ранее Виктор Медведчук председатель политсовета партии, кум президента России Владимира Путина заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в украинский Минздрав с заявлением о госрегистрации "Спутника V". Однако, по словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, слухи о регистрации российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности: он отметил, что Украина будет применять только успешно прошедшие третью фазу исследований препараты.



Желание вакцинироваться российским препаратом выражают и русские, проживающие в Эстонии, о чем Минздраву этой страны сообщил посол России в Эстонии Александр Петров. "К нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом", - говорится в письме, фрагменты которого приводил портал ERR.



Похожий "флеш-моб" был запущен и в Греции. Газета "Димократия" – одна из крупнейших по тиражу и интернет-аудитории в стране призвала правительство немедленно получить российскую вакцину "Спутник V".



В Литве резко отреагировали на подобные требования и наотрез отказались закупать антиковидную вакцину Sputnik V, даже если та пройдет сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств, потому что такие действия – это поддержка страны-оккупанта. Так считает руководство Литвы, в частности премьер Ингрид Шимоните и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, пишет Delfi.



"Не стоит привозить из Москвы солнце "Спутника". <...> Мы ведь, наверное, не захотим покупать вакцину у тех, кто потом на эти деньги будет покупать амуницию, для, к примеру, использования в Восточной Украине", – заявил глава литовского МИД.





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