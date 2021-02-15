

Вопрос приостановки депутатского иммунитета Ники Мелия парламент обсудит завтра

15.02.2021 18:04





Вопрос приостановки депутатского иммунитета председателя «Национального движения» Ники Мелия парламент Грузии обсудит завтра.



Генеральная прокуратура в отношении обвиняемого по делу 20 июня 2019 года Ники Мелия требует заменить избранную ему меру пресечения в виде залога на более строгую меру пресечения – заключение под стражу.



Следственное ведомство обратилось с ходатайством в парламент для получения согласия 12 февраля.



Основательность предложения Генерального прокурора завтра на совместном заседании рассмотрят комитет по процедурным вопросам и правилам и комитетом по юридическим вопросам, и по существующей информации, завтра же этот вопрос будет вынесен на пленарное заседание. Решение будет принято постановлением.



Парламентское большинство поддержит вопрос снятия депутатского иммунитета с Ники Мелия.



Согласно регламенту, в случае, если парламент дает согласие на задержание или арест члена парламента, арестованному члену парламента постановлением парламента должны быть приостановлены полномочия на период ареста или задержания.



В случае прекращения уголовного дела или вынесения судом оправдательного приговора, срок ареста члена парламента засчитывается в общий срок полномочий члена парламента и выдается компенсация в соответствии со сроком ареста.



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