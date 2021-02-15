

Как будут избираться председатель ЦИК и члены комиссии - версия избирательного кодекса

15.02.2021 18:50





Согласно первоначальной версии избирательного кодекса, Центральная избирательная комиссия состоит из 7 членов, среди которых председатель ЦИК. Шесть членов ЦИК избираются парламентом Грузии. Согласно предварительной версии разрабатываемого нового избирательного кодекса, председатель ЦИК избирается в следующем порядке:



Президент Грузии на должность председателя ЦИК предоставляет три кандидатуры. Кандидаты на пост председателя ЦИК отбираются в порядке, установленном для отбора кандидатов в члены ЦИК, кроме того, созданная указом президента Грузии конкурсная комиссия, предоставит президенту три кандидатуры на пост председателя ЦИК.



Политическая партия имеет право назначить своего представителя в ЦИК, если политическая партия независимо участвовала в последних парламентских выборах и была представлена пропорционально избранным членом парламента; не позднее, чем за 30 дней до истечения срока полномочий члена ЦИК, а в случае досрочного прекращения полномочий члена ЦИК - не позднее чем через 15 дней после истечения срока его полномочий, президент Грузии издает распоряжение о проведении конкурса и создании конкурсной комиссии.



Конкурсная комиссия должна состоять из зарегистрированных в Грузии тех представителей непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц (местных неправительственных организаций), которые имеют опыт наблюдения за выборами не менее 3 лет. Срок подачи конкурсной документации - не позднее 14 дней со дня объявления конкурса. Если указанные сроки совпадают с периодом проведения выборов, президент Грузии объявляет конкурс не позднее чем за семь дней после объявления окончательных результатов выборов, а полномочия члена ЦИК прекращаются при избрании нового члена.

Согласно этому же документу, не допускается размещение агитационных материалов на расстоянии 25 метров от входа в здание избирательного участка, которые подлежат снятию/демонтажу/расчистке.

Также недопустимо в день голосования физически препятствовать передвижению избирателей в здании избирательного участка или в пределах 100 метров от здания избирательного участка. Кроме того, недопустимо в день голосования собираться людям или регистрировать избирателей в пределах 100 метров от избирательного участка.



Также следует отметить первоначальную версию поправок к Уголовному кодексу, согласно которой «во время выборов, в день голосования, нельзя фотографировать или снимать на видео бюллетеня для голосования избирателем в комнате для голосования, что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года».



В связи с избирательной реформой, первичный документ, в котором конкретно будет отражено какие статьи затронет изменение, будет разработан сегодня. На вторую встречу группы приглашены представители международных и неправительственных организаций.





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