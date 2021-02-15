

Председатель ОБСЕ посетит Грузию

15.02.2021 19:02





Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Энн Линде (Ann Linde) посетит Грузию.



Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, визит состоится 16 февраля.



В рамках визита, она проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахарией, главой МИД Давидом Залкалиани и другими официальными лицами страны.



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