

Мелия: Слова Гаврилова - прямая директива ГМ продолжать политические репрессии

15.02.2021 22:06





Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ от Коммунистической партии Сергея Гаврилова.



«Это прямая директива «Грузинской мечте» продолжить политические репрессии против членов демократической оппозиции и участников [акции] 20 июня и наказать их. Больше здесь не о чем говорить, точки над «и» расставлены, все ясно. С одной стороны — оккупант Гаврилов, с другой — протест грузинского народа. Когда, как не сейчас, все депутаты «Грузинской мечты» должны задать себе важный вопрос, на который им придется отвечать долгие годы — на чьей они стороне? На стороне Гавриловых или Анцухелидзе, Мераба Костава, Жиули Шартава, Звиада Гамсахурдиа и национального достоинства», — заявил Мелия.



Напомним, ранее Сергей Гаврилов сделал заявление, в котором отметил, что своими действиями партия власти пытается предотвратить государственный переворот в то время, как оппозиция дискредитирует репутацию Грузии в глазах соседей.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





