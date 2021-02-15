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Мелия: Слова Гаврилова - прямая директива ГМ продолжать политические репрессии
15.02.2021 22:06
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ от Коммунистической партии Сергея Гаврилова.
«Это прямая директива «Грузинской мечте» продолжить политические репрессии против членов демократической оппозиции и участников [акции] 20 июня и наказать их. Больше здесь не о чем говорить, точки над «и» расставлены, все ясно. С одной стороны — оккупант Гаврилов, с другой — протест грузинского народа. Когда, как не сейчас, все депутаты «Грузинской мечты» должны задать себе важный вопрос, на который им придется отвечать долгие годы — на чьей они стороне? На стороне Гавриловых или Анцухелидзе, Мераба Костава, Жиули Шартава, Звиада Гамсахурдиа и национального достоинства», — заявил Мелия.
Напомним, ранее Сергей Гаврилов сделал заявление, в котором отметил, что своими действиями партия власти пытается предотвратить государственный переворот в то время, как оппозиция дискредитирует репутацию Грузии в глазах соседей.
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