

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде посетила Грузию с официальным визитом

16.02.2021 11:29





Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеции Анн Линде посетила Грузию с официальным визитом.



По информации МИД Грузии, в ходе визита шведский дипломат встретится с вице-премьером Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, в ходе чего будут рассмотрены актуальные вопросы международного сотрудничества со Швецией как действующим председателем ОБСЕ.



«Особенно важно то, что активное участие в урегулировании российско-грузинского конфликта является одним из главных приоритетов шведского председательства», — заявили в МИД.



По данным ведомства, в рамках визита в Грузию первый шведский дипломат также проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и премьер-министром Грузии Георгием Гахария.



В рамках визита Анне Линде посетит село Хурвалети недалеко от линии оккупации.



Анн Линде посетила Грузию в 2020 году в качестве министра иностранных дел Швеции.



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