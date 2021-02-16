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Анн Линде: Я еще раз подтвержу поддержку ОБСЕ Грузии
16.02.2021 11:34
Действующий Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде откликается в соцсети «Твиттер» на запланированный визит в Грузию.
«Я еще раз подтвержу поддержку ОБСЕ в отношении Грузии в разрешении конфликта и укреплении институтов - двух сферах, в которых женщины и гражданское общество могут сыграть важную роль», - написала Анн Линде.
Для справки, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в Грузию. В рамках визита Линде встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Грузии Георгием Гахария, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и государственным министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани. Действующий председатель ОБСЕ также встретится с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе, членами парламента и гражданского общества.
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