

Адвокатам Ники Мелия не дают права пройти в парламент

16.02.2021 11:34





«9 лет россиизации» - под этим слоганом представители гражданского движения проводят акцию у вход в парламент Грузии.



Они заявляют, что выражают протест процессу, который должен состоятся сегодня в парламенте, в частности, в парламенте Грузии должен обсуждаться вопрос о приостановлении депутатского мандата лидера "Национального движения" Ники Мелия.



К парламенту пришли адвокаты Ники Мелия - Георгий Кондахишвили, Дито Садзаглишвили и Бека Басилая, однако им не дают возможности зайти в здание.



Как сообщил «IPN» Бека Басилая, причина их не допуска в парламент заключается в том, что сторона обвинения и большинство не хотят слышать критические мнения стороны защиты.



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