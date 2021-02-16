

В парламенте обсуждается вопрос о приостановлении депутатской неприкосновенности Ники Мелия

16.02.2021 11:54





Вопрос о приостановлении депутатской неприкосновенности председателя «Единого национального движения» Ники Мелия в настоящее время обсуждается на совместном заседании комиссии по процессуальным и правовым вопросам. Прокурор Амиран Гулуашвили уже представил депутатам ходатайство следственного органа.



По окончании заседания вопрос о приостановлении полномочий Ники Мелия будет вынесен на голосование на сегодняшнем пленарном заседании.



Как известно, парламентская оппозиция не поддерживает приостановление депутатской неприкосновенности Ники Мелия, а правящая команда заявляет, что все равны перед законом и в случае невыплаты залога со стороны обвиняемого большинство обязано удовлетворить требования прокуратуры.



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