|
|
|
В парламенте обсуждается вопрос о приостановлении депутатской неприкосновенности Ники Мелия
16.02.2021 11:54
Вопрос о приостановлении депутатской неприкосновенности председателя «Единого национального движения» Ники Мелия в настоящее время обсуждается на совместном заседании комиссии по процессуальным и правовым вопросам. Прокурор Амиран Гулуашвили уже представил депутатам ходатайство следственного органа.
По окончании заседания вопрос о приостановлении полномочий Ники Мелия будет вынесен на голосование на сегодняшнем пленарном заседании.
Как известно, парламентская оппозиция не поддерживает приостановление депутатской неприкосновенности Ники Мелия, а правящая команда заявляет, что все равны перед законом и в случае невыплаты залога со стороны обвиняемого большинство обязано удовлетворить требования прокуратуры.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна