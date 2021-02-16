Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На съемочную группу медиа-холдинга "Квира" совершено нападение


16.02.2021   11:54


В одном из сел Чиатурского муниципалитета на съемочную группу медиа-холдинга «Квира» напали неизвестные лица и помешали их журналистской деятельности.

Несколько человек напало на оператора Сандро Вашакидзе, и нанесли оскорбления журналисту и водителю.

«Мы собирали материалы для сюжета, проводили интервью, и когда мы ехали к одному из респондентов, с которым заранее договорились, за нами погналась иномарка. На большой скорости он угрожали врезаться в нас. Когда мы приехали по адресу, неизвестные лица вышли из машины и начали оскорблять нас. Мы пытались выполнить свою работу, но нам намеренно мешали, и когда мой оператор Сандро включил камеру, агрессоры напали на него и избили. Они были пьяны и агрессивно настроены», - сказала журналистка Анука Липаришвили.

Пострадавшие уже обратились в полицию в связи с инцидентом.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна