

На съемочную группу медиа-холдинга "Квира" совершено нападение

16.02.2021 11:54





В одном из сел Чиатурского муниципалитета на съемочную группу медиа-холдинга «Квира» напали неизвестные лица и помешали их журналистской деятельности.



Несколько человек напало на оператора Сандро Вашакидзе, и нанесли оскорбления журналисту и водителю.



«Мы собирали материалы для сюжета, проводили интервью, и когда мы ехали к одному из респондентов, с которым заранее договорились, за нами погналась иномарка. На большой скорости он угрожали врезаться в нас. Когда мы приехали по адресу, неизвестные лица вышли из машины и начали оскорблять нас. Мы пытались выполнить свою работу, но нам намеренно мешали, и когда мой оператор Сандро включил камеру, агрессоры напали на него и избили. Они были пьяны и агрессивно настроены», - сказала журналистка Анука Липаришвили.



Пострадавшие уже обратились в полицию в связи с инцидентом.



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