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Адвокатов Ники Мелия не пустили на заседание комитета
16.02.2021 11:54
Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили ответил на вопрос оппозиционного депутата Левана Иоселиани — почему адвокатам лидера «Национального движения» Ники Мелия, не разрешили войти в парламент.
«Сегодня мы не решаем вопрос использования заключения в отношении Ники Мелия. Сегодня мы решаем, предоставить ли обвинению право подавать в суд ходатайство о применении заключения под стражу на основании конкретных аргументов. Я хотел еще раз объяснить это гражданам и обратить на это внимание.
В данном случае я обращаюсь к общественности, а не только к коллегам. Следовательно, это не суд, и стороны в суде будут иметь полное право на аргументацию. Здесь следует рассмотреть вопрос, применять ли задержание. Исходя из конкретных обстоятельств, мы должны принять решение — дать согласие, чтобы прокуратура подала ходатайство. Об этом речь», — заявил Анри Оханашвили.
Вопрос о приостановлении депутатской неприкосновенности председателя «Национального движения» Ники Мелия будет вынесен на голосование сегодня на пленарном заседании парламента.
До этого вопрос рассматривают на совместном заседании Комитета по процедурным вопросам и правилам и юридическим вопросам.
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