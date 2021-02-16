

Акция перед парламентом Грузии

16.02.2021 11:55





. Акция протеста проходит в эти минуты у здания парламента Грузии, где сегодня на пленарном заседании должно состоятся голосование в связи с лишением депутатского иммунитета лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия.



Возле парламента собрались гражданские активисты «Движения за Грузию» и сторонники ЕНД. Они встречают прибывающих в парламент депутатов протестными возгласами и пытаются не пропускать их машины. На месте мобилизована полиция.



К парламенту пришли и адвокаты Мелия, которые собираются присутствовать на заседании.



«Мы будем присутствовать и планируем задать очень острые вопросы прокурору. Мы постараемся объяснить обществу, что этот процесс является формальностью. Применение залога было абсолютно политическим решением», — заявил журналистам адвокат Георгий Кондахишвили.



Уже известно, что депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» намерены проголосовать за и лишить Мелия депутатской неприкосновенности.



«Иммунитет будет приостановлен. Что привело нас к этому? Привели несколько факторов. В первую очередь то, что закон должен быть соблюден в любом случае, даже если человек считает, что решение в его адрес было принято несправедливо. Закон превыше всего и должен быть исполнен», — пояснил позицию депутатов от большинства вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко.





Фото: Alexander Imedashvili

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе 12 февраля обратился в парламент для получения разрешения направить в суд ходатайство о смене меры пресечения на заключение для Ники Мелия. Такое решение прокурор принял после отказа лидера оппозиции выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения.



Чтобы ходатайствовать о заключении Мелия под стражу до вынесения приговора по делу, Гепрокуратура должна получить разрешение парламента Грузии, так как формально Мелия считается депутатом парламента. Несмотря на то, что большая часть депутатов от оппозиции, в том числе и все политики, которые прошли в парламент по списку «Национального движения», отказались от своих мандатов в знак протеста против фальсификации выборов, парламентской большинство пока не удовлетворил их заявление об отказе от статуса.



Вопрос лишения иммунитета рассматривается в комитетах, а затем на пленарном заседании. При этом даже без иммунитета Мелия продолжит оставаться депутатом парламента.



Между тем оппоненты властей указывают, что действия «Грузинской мечты» лишены логики. Как известно, Мелия бойкотирует работу парламента и в начале декабря написал заявление об отказе от мандата. Члены правящей команды отказали в прекращении полномочий лидеру ЕНД и еще нескольким десяткам оппозиционеров, которые считают выборы сфальсифицированными и отказываются работать в парламенте 10-го созыва.



Следственное ведомство обратилось к парламенту после того, как истек срок выплаты залога в 70 тысяч лари, установленный для Мелия в качестве меры пресечения по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова». Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем.



Решение Мелия о невыплате залога было принципиальным.



Он считает начатое против него дело сфабрикованным. Политик неоднократно заявлял, что правящая «Грузинская мечта» использует государственные институты, чтобы отстранить его от политических процессов.



В рамках расследования дела об организации беспорядков законодательный орган предыдущего созыва уже однажды лишил Мелия неприкосновенности по запросу прокуратуры. Это произошло 26 июня 2019 года.



По решению Тбилисского городского суда, оппозиционера освободили под залог в размере 30 тысяч лари до окончания следствия. Также на Мелия надели электронный браслет и запретили выходить из дома без разрешения прокуратуры.



1 ноября 2020 года на масштабной протестной акции у здания парламента Грузии Мелия демонстративно сорвал и выбросил электронный браслет, с помощью которого отслеживали его передвижения. Тогда он заявил, что не собирается носить браслет, поскольку он является символом несправедливости.



После этого прокуратура обратилась к суду, потребовав ужесточить меру пресечения в отношении Мелия. Ходатайство было удовлетворено частично. Сумму залога увеличили сначала на 40 тысяч лари, а затем до 70 тысяч лари. Мелия также запретили пересекать государственную границу без предварительного уведомления и согласия прокуратуры.



Оппозиционер должен был выплатить сумму в течение установленного срока в 50 дней, то есть до 24 декабря 2020 года.



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