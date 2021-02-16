|
|
|
Председатель ОБСЕ Анн Линде проводит встречи в Тбилиси
16.02.2021 12:02
Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде посещает Грузию. Она уже встречи с министром иностранных дел страны Давидом Залкалиани и представителями гражданского общества.
Запланированы переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани и председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Линде также встретится с представителями Миссии Наблюдателей ЕС в Грузии.
Основные темы переговоров – урегулирование конфликтов и укрепление сотрудничества между ОБСЕ и Грузией.
«Я отправлюсь в Грузию в ранге председателя ОБСЕ. Мы подтвердим решительную поддержку Грузии в разрешении конфликтов и укреплении институтов в обеих сферах, где женщины и гражданское общество могут сыграть решающую роль», – написала Линде в социальной сети Twitter.
Швеция приняла председательство ОБСЕ с 1 января 2021 года. Председателем организации стала глава МИД страны Анн Линде. Она заявила, что задачами Швеции как страны, председательствующей в ОБСЕ, станет защита безопасности порядка Европы, решение длительных конфликтов, а также усиление демократии и гендерного равенства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна