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Председатель ОБСЕ Анн Линде проводит встречи в Тбилиси


16.02.2021   12:02


Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде посещает Грузию. Она уже встречи с министром иностранных дел страны Давидом Залкалиани и представителями гражданского общества.

Запланированы переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани и председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Линде также встретится с представителями Миссии Наблюдателей ЕС в Грузии.

Основные темы переговоров – урегулирование конфликтов и укрепление сотрудничества между ОБСЕ и Грузией.

«Я отправлюсь в Грузию в ранге председателя ОБСЕ. Мы подтвердим решительную поддержку Грузии в разрешении конфликтов и укреплении институтов в обеих сферах, где женщины и гражданское общество могут сыграть решающую роль», – написала Линде в социальной сети Twitter.

Швеция приняла председательство ОБСЕ с 1 января 2021 года. Председателем организации стала глава МИД страны Анн Линде. Она заявила, что задачами Швеции как страны, председательствующей в ОБСЕ, станет защита безопасности порядка Европы, решение длительных конфликтов, а также усиление демократии и гендерного равенства.

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