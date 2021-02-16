

Омбудсмен Грузии призывает парламент не давать согласие на арест Ники Мелия

16.02.2021 12:09





Народный защитник Грузии призывает парламент не давать согласие на арест оппозиционного политика Ники Мелия. Омубдсмен также призывает Генеральную прокуратуру пересмотреть свое решение об избрании меры пресечения.



По заявлению омбудсмена, для использования меры пресечения необходимо соответствующим образом обосновать цели и основания.



В частности, прокуратура должна подтвердить, что конкретная форма меры пресечения необходима, поскольку обвиняемый может избежать суда, скрыться, уничтожить важную для дела информацию или совершить новое преступление.



Омбудсмен подчеркивает, что нарушение меры пресечения не должно быть автоматической причиной для ее применения в более строгой форме.



«Основным вопросом оценки при обсуждении заключения Ники Мелия должно быть следующее — есть ли необходимость ограничения поведения обвиняемого и служит ли оно интересам правосудия. К тому же, с начала уголовного преследования обвиняемого прошло более 18 месяцев, этап следствия завершен и дело рассматривается», — говорится в заявлении.



Как говорит Народный защитник, на фоне того, что за чрезмерное применение силы во время протестов 20 июня встал вопрос ответственности лишь троих рядовых полицейских арест председателя оппозиционной партии без соответствующего обоснования процессуальной надобности нанесет большой удар грузинскому правосудию и сделает ее схожей с практикой, которая существует в недемократических странах. Омбудсмен считает, что международный имидж такого типа значительно замедлит процесс западного развития Грузии.



«Исходя из вышеперечисленного, призываем членов парламента во время принятия решения и подобающе оценить необходимость применения меры пресечения. Кроме того, уголовное преследование и арест глав оппозиционных партий лишь вредит демократическому имиджу страны и доверию к демократическим институтам государства», — отмечается в заявлении.



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