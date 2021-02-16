

Давид Залкалиани встретился с председателем ОБСЕ Анн Линде

16.02.2021 13:40





Во Дворце государственных церемоний состоялась встреча между вице-премьером Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.



На встрече было отмечено, что активное участие в урегулировании российско-грузинского конфликта является одним из главных приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ.



Стороны также обратили внимание на серьезные угрозы, которые создает незаконная оккупация России регионов Грузии не только для Грузии и Черноморского региона, но и для Европы в целом. Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии предоставил шведской коллеге подробную информацию о серьезных последствиях шагов, предпринятых Россией в отношении незаконной оккупации Абхазии и Цхинвальского региона Грузии и фактической аннексии.



По сообщению МИД, особое внимание было уделено тяжелому случаю незаконного задержания, ранения и продления срока заключения гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. Давид Залкалиани подчеркнул огромное значение эффективных усилий международного сообщества по обеспечению немедленного освобождения Зазы Гахеладзе и всех граждан Грузии, незаконно задержанных оккупационными войсками, и выразил благодарность шведской стороне за поддержку.



Во время встречи первых дипломатов двух стран была подчеркнута твердая приверженность Грузии политике мирного урегулирования конфликта. Давид Залкалиани поблагодарил своего Анн Линде за участие в процессе.



В рамках визита Анн Линде посетит село Хурвалети, которое находится около линии оккупации.



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