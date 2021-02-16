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Премьер-министр и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию на оккупированных территориях, в регионе и реформы
16.02.2021 14:46
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
Как сообщает пресс-служба администрации правительства, основными темами разговора стали ситуация на оккупированных территориях Грузии, в регионе и проводимые демократические реформы.
Георгий Гахария отметил, что правительство Грузии готово к продолжению тесного сотрудничества со Швецией, в том числе в период председательства в ОБСЕ, одним из главных приоритетов которого шведская сторона наметила урегулирование конфликтов в регионе ОБСЕ.
Внимание было обращено на провокационные действия российских оккупационных сил на оккупированных территориях Грузии и тяжелую гуманитарную ситуацию, включая задержание граждан, проживающих вблизи линии оккупации. Премьер-министр подчеркнул тяжелый факт задержания российскими оккупационными войсками гражданина Грузии Зазы Гахеладзе и его незаконное заключение де-факто судом Цхинвали.
Разговор коснулся важности эффективного функционирования Женевских международных переговоров, а также форматов превенции инцидентов и реагирования на них. Анн Линде подтвердила поддержку ОБСЕ Грузии в разрешении конфликта и укреплении её институтов.
На встрече также обсуждались осуществленные и текущие демократические реформы в стране, направленные на укрепление наиболее важных институтов государства.
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