

Минск – музыкантов осудили за их профессиональную деятельность

16.02.2021 15:34





Режим Лукашенко перешел все вообразимые и не вообразимые пределы человеческой фантазии. «13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа задержали участников и зрителей концерта белорусских групп «РСП» («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band» - об этом сообщает беларусское интернет издание TUT.BY.



«По данным пресс-службы МВД, всего на несанкционированном массовом мероприятии «под видом музыкальной вечеринки» задержали 68 человек» - сообщает издание. Получается, что в Беларуси корпоративные вечеринки включены в список «несанкционированных массовых мероприятий».



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