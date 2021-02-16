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Лукашенко начал закручивать гайки
16.02.2021 15:58
По всей Беларуси утром 16 февраля начались массовые обыски. Официальная причина розыскных мероприятий – «выявление источников финансирования массовых беспорядков в Беларуси».
Как сообщает беларусское интернет издание «TUT.BY», утром 16 февраля «начались и проходят обыски у руководства Белорусской ассоциации журналистов, правозащитников и журналистов по всей стране. На данный момент в списках тех, у кого проходит или прошел обыск, более двух десятков человек. Силовики также работают в офисе БАЖ (Белорусская ассоциация журналистов), лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» и независимого профсоюза РЭП».
По тем же сообщениям, сегодня также состоится заседание суда над журналистками «Белсата», которые вели стрим с «Площади перемен» освещая главные события в онлайн режиме.
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