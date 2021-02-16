

Георгий Гахария обсудил подготовку к вакцинации с экспертами сферы здравоохранения

16.02.2021 16:15





Георгий Гахария на встрече с экспертами в сфере здравоохранения, которая прошла сегодня в администрации правительства. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.



В ходе встречи отмечалось, что в сочетании с действующими ограничениями и регуляциями вакцинация является одним из важнейших способов победить COVID-19, и страна активно готовится к этому процессу. Уже разработан национальный план вакцинации, который нацелен на вакцинацию 60% взрослого населения к концу года, и осуществление шагов, изложенных в этом плане, уже началось.



В то же время правительство активно работает в нескольких направлениях, чтобы вакцины стали доступны в Грузии и другими альтернативными путями, кроме платформы COVAX. Еще раз было подчеркнуто, что основным условием поступления вакцины в страну является получение официального разрешения Всемирной организации здравоохранения и ее международное признание.



В ходе встречи эксперты сосредоточили внимание на проблемах между производством вакцин и спросом на них в мире. Было отмечено, что во всем ЕС процесс вакцинации затруднен.



Глава правительства еще раз призвал соответствующие ведомства продолжить интенсивную работу по обеспечению всех соответствующих, в том числе материально-технических, условий для того, чтобы страна начала вакцинацию немедленно после получения первых доз вакцины.



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