

Страны ЕС не получили того количества вакцин, которое ожидали - советник Минздрава Норвегии

16.02.2021 16:48





В странах ЕС были некоторые задержки, и они не получили того количества вакцин, которое ожидали, — об этом старший советник норвежского министерства здравоохранения Заза Церетели заявил после встречи премьер-министра и экспертов в области здравоохранения.



По словам Церетели, сейчас весь мир и Европа пытаются открыть экономику, и важно увеличить производство прививок.



По его словам, хорошо, что появились другие вакцины, которые вносят заявки в ЕС и ВОЗ, что создает разнообразие и дополнительные ресурсы для вакцин. Были выделены дополнительные расходы на производство вакцин, и в ближайшем будущем заработают новые фабрики по производству вакцин. Кроме того, по словам Зазы Церетели, не исключено, что фармацевтические компании, которые сами не производят вакцину, предложат свои возможности производителям вакцин, потому что все понимают, насколько важна вакцинация для всего мира.



«Мир более или менее согласен с тем, что к следующему лету будет трудно вернуться к нормальной жизни, потому что этот 85%-ный охват, иммунный слой, должен быть во всем мире. Если определенные силы будут вакцинированы, если ЕС или США будут привиты, это не означает, что весь мир будет вакцинирован, так как у нас остается большой континент, например Азия и Африка, где вакцинация еще даже не началась, соответственно, невозможно будет сказать, что пандемия находится под контролем. Очень сложно производить такое количества вакцин, чтобы все население мира вакцинировалось. Вы знаете, что вакцина состоит из двух доз. До следующего лета, считается, что это будет сложно для всего мира, могут быть небольшие открытия в странах ЕС или Великобритании, но в целом добиться этого немного сложно», — заявил Заза Церетели.



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