

Таджикистан и Грузия подписали межмидовскую программу сотрудничества

16.02.2021 18:08





Первые политические консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Грузии состоялись 15 февраля в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РТ.



Делегации сторон возглавили заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода и заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.





Главы делегаций обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провели обмен мнениями по проблематике региональной безопасности и взаимедойствию стран в рамках международных организаций.



По итогам политических консультаций министрами иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и Грузии Давидом Залкалиани в рабочем порядке была подписана Межмидовская программа сотрудничества на 2021-2022 годы.





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