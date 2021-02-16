

Трехсторонний саммит глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии пройдет в Баку 19 февраля

16.02.2021 18:15





Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии проведут трехстороннюю встречу в Баку 19 февраля.



«19 февраля в Баку состоится 9-ая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии», - сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.



МИД подчеркивает, что для участия во встрече 18 февраля в Баку прибудет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, 19 февраля – вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.



«Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проведет двусторонние встречи с грузинским и турецким коллегами», - сообщает МИД.





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