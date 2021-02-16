Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Трехсторонний саммит глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии пройдет в Баку 19 февраля


16.02.2021   18:15


Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии проведут трехстороннюю встречу в Баку 19 февраля.

«19 февраля в Баку состоится 9-ая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии», - сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

МИД подчеркивает, что для участия во встрече 18 февраля в Баку прибудет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, 19 февраля – вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

«Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проведет двусторонние встречи с грузинским и турецким коллегами», - сообщает МИД.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна