

Вы все в матрешке: раб, меньший раб, затем еще меньший, вы не сможете меня осудить – Ника Мелия

16.02.2021 18:26





Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия отреагировал на поддержание комитетом парламента ходатайства прокуратуры о приостановлении ему депутатской неприкосновеннсти.



По заявлению Мелия, сегодня однопартийный парламент «Мечты» поработил всех.



«Эти рабы не смогут меня поймать, исключено. Мдинарадзе, Талаквадзе, Кобахидзе, Мурусидзе, они, я никогда не использовал эту фразу - они в беспрекословном повиновении. Теперь я должен сказать, что они - рабы. Рабы не могут судить. Раб не может судить ни одного достойного гражданина Грузии. Марионетки Иванишвили не смогут меня поймать. Более, у вас оборвется эта цепь, которую вы считаете прочной. Иванишвили является рабом для других. Вот так в матрешке вы все: раб, меньший раб, затем еще меньший, вы не сможете меня осудить», - заявил Ника Мелия.



Напомним, что на совместном заседании комиссии по процессуальным и правовым вопросам, на котором прокурор Амиран Гулуашвили представил членам комиссии ходатайство и доводы генерального прокурора, представители большинства единогласно поддержали согласие следственного ведомства.





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