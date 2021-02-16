

Власти Сан-Марино подтвердили уважение территориальной целостности Грузии

16.02.2021 19:00





Государственный секретариат иностранных дел и политики Сан-Марино прокомментировал информацию о назначении гражданина этой республики Франческо Чиарелли официальным представителем Цхинвали. В правительстве Сан-Марино подтвердили, что уважают территориальную целостность Грузии и не собираются признавать независимость Южной Осетии.



«Республика Сан-Марино не признает Республику Южная Осетия в качестве независимого государства и уважает территориальную целостность Грузии. Как и у большинства стран и международных организаций, у Сан-Марино нет никаких намерений по признанию (Южной Осетии). Эта позиция постоянно выражается в рамках международных организаций и всякий раз, когда есть такая необходимость», – говорится в официальном заявлении ведомства.



О назначении официального представителя накануне сообщили в МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия. В Тбилиси же заявили, что правительства Италии и Сан-Марино не признают незаконную деятельность подобных представительств.



Сан-Марино – одно из самых маленьких государств в мире. Оно со всех сторон окружено территорией Италии. Население – около 33 тысяч человек.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





