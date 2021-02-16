

Ника Мелия: Задание Гаврилова выполнено

16.02.2021 19:08





«Задание Гаврилова выполнено, многие люди видят это лучше, чем я», - заявил председатель "Единого национального движения" Ника Мелия на чрезвычайном брифинге, который касался приостановления парламентом его депутатского иммунитета.



Как заявила Ника Мелия, депутаты осудили идею свободы и достоинства.



«Это не было вердиктом для меня, эти люди, называемые парламентариями и "пятой колонной" России, приговорили всех, кто 20 июня 2019 был возмущен и вышел на улицы. Кто протестовал и защищал родину. Вердикт вынесен всем, кто был жертвой, в кого стреляли пулями, избили дубинкой, кого преследовали. Кому выбили глаза и у кого украли родину.



Хочу сказать всем, что не смирюсь и не потерплю унижения нашей родины, приговором Гаврилова. Сейчас не время для партийной политики, с одной стороны - грузинское национальное движение, с другой - оккупационный режим, с одной стороны - свобода, а с другой - рабство. Поэтому отступать нельзя. Борьба будет до конца, до победы. Пока мы не обеспечим свободу этой страны. Спасибо всем за поддержку», - заявил Мелия.



Парламент лишил Нику Мелия депутатской неприкосновенности.



88 за, 2 против – депутаты от партии «Грузинская мечта» поддержали на пленарном заседании вопрос о лишении Ники Мелия депутатской неприкосновенности и дали согласие на обращение Генеральной прокуратуры в суд с ходатайством о заключении Мелия под стражу.



За лишение полномочий депутата от оппозиции высказались только парламентарии от правящей партии. Небольшая часть оппозиции, прошедшая в парламент от партий "Граждане» и «Европейские социалисты», не поддержала вопрос, вынесенный на голосование.



20 июня 2019 года против Ники Мелия было возбуждено дело за руководство и участие в групповых беспорядках возле здания парламента.



Решением Тбилисского городского суда от 27 июня 2019 года ему назначен залог в размере 30 000 лари в качестве меры пресечения.



Позже мера пресечения за невыполнение условий залога была ужесточена, а размер залога увеличен на 40 000 лари.



Ника Мелия был вызван в Генеральную прокуратуру 5 февраля 2021 года в целях предупреждения о последствиях несоблюдения условий залога, но не явился. В тот же день прокуратура дала Нике Мелия дополнительную неделю на выполнение условий залога. По информации ведомства, в случае неуплаты прокуратура обратится в суд с ходатайством о его задержании. Срок для уплаты оставшейся части залога Мелия истек 12 февраля.



Именно в этот день Генеральная прокуратура обратилась к парламенту по поводу применения задержания в качестве меры пресечения в отношении Ники Мелия. Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что не собирается вносить залог.



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