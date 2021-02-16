

С 17 февраля в Агентстве обслуживания будут возобновлены все сервисы

16.02.2021 20:13





С 17 февраля Агентство обслуживания МВД возобновит предоставление сервисов по всей Грузии, которые были приостановлены в связи с превентивными мероприятиями против COVID-19.



«С 17 февраля будет возможно сдавать теоретические и практические экзамены на получение водительских прав. Пользователи смогут в электронной форме забронировать очередь на теоретические экзамены с 00:00 16 февраля.



Также будет полностью восстановлены процедуры регистрации оружия. Заинтересованные лица смогут пройти проверку на получение разрешения на регистрацию оружия», — заявили в ведомстве.



Предоставление сервисов будет возобновлено в Тбилиси, в Центре обслуживания на улице Дж. Баланчини, а также в структурных единицах Ахалкалаки и Амбролаури.



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