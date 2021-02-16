

Бывший посол США в Грузии отреагировал на дело Ники Мелия

16.02.2021 22:18





Бывший посол США в Грузии Ян Келли в социальной сети отреагировал на дело председателя "Единого национального движения" Ники Мелия.



Келли посвятил данному вопросу два поста в соцсети.



Сначала он отреагировал на повторное лишение Ники Мелия депутатского мандата.



«Грузию преследует растущая тень однопартийного правления», - написал Ян Келли в Twitter.



Позднее, еще один пост был посвящен заявлению омбудсмена по делу Ники Мелия.



«Приоритет должен быть присвоен парламенту, который представляет волю грузинского народа. Правительство должно спросить себя, достигнет ли она цели подобным шагом», - написал Ян Келли.



Для справки, Народный защитник Грузии призвала парламент Грузии не давать согласия на задержание Никанора Мелия.



Сегодня парламент лишил Нику Мелия депутатской неприкосновенности.



88 за, 2 против – депутаты от партии «Грузинская мечта» поддержали на пленарном заседании вопрос о лишении Ники Мелия депутатской неприкосновенности и дали согласие на обращение Генеральной прокуратуры в суд с ходатайством о заключении Мелия под стражу.



За лишение полномочий депутата от оппозиции высказались только парламентарии от правящей партии. Небольшая часть оппозиции, прошедшая в парламент от партий "Граждане» и «Европейские социалисты», не поддержала вопрос, вынесенный на голосование.



20 июня 2019 года против Ники Мелия было возбуждено дело за руководство и участие в групповых беспорядках возле здания парламента.



Решением Тбилисского городского суда от 27 июня 2019 года ему назначен залог в размере 30 000 лари в качестве меры пресечения.



Позже мера пресечения за невыполнение условий залога была ужесточена, а размер залога увеличен на 40 000 лари.



Ника Мелия был вызван в Генеральную прокуратуру 5 февраля 2021 года в целях предупреждения о последствиях несоблюдения условий залога, но не явился. В тот же день прокуратура дала Нике Мелия дополнительную неделю на выполнение условий залога. По информации ведомства, в случае неуплаты прокуратура обратится в суд с ходатайством о его задержании. Срок для уплаты оставшейся части залога Мелия истек 12 февраля.



Именно в этот день Генеральная прокуратура обратилась к парламенту по поводу применения задержания в качестве меры пресечения в отношении Ники Мелия. Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что не собирается вносить залог.



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