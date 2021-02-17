

В парламенте Грузии создана группа дружбы с Азербайджаном

17.02.2021 11:52





В парламенте Грузии 10-го созыва создана группа дружбы с Азербайджаном, в которую вошли 36 депутатов.



Как поясняется в проекте резолюции «О группах дружбы», ее возглавит вице-спикер Кахабер Кучава. В группу входят и парламентарии, этнические азербайджанцы Заур Даргали и Савалан Мирзаев.



В парламенте уже началось обсуждение положений проекта резолюции на пленарных заседаниях.



Группа дружбы с Азербайджаном существовала и парламенте предыдущего созыва. В нее входили 62 депутата, возглавлял группу также Кахабер Кучава.



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