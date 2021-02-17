

Ника Мелия провел ночь в офисе партии

17.02.2021 12:20

СОВА



Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, которого парламент лишил депутатского мандата, провел ночь в партийном офисе. Вместе с ним в штабе партии находились и другие лидеры «Нацдвижения».



Ожидается, что сегодня в Тбилисском городском суде состоится судебный процесс по делу Мелия. Суд рассмотрит вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении политика. Платить залог в размере 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), установленный ранее, оппозиционер в знак протеста категорически отказывается.



Теперь сторона обвинения требует поместить его под стражу. Как заявил прокурор, более суровой меры пресечения является более соразмерной.



16 февраля парламент Грузии 88-ю голосами проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Ники Мелия. Стоит также отметить, что, вместе с большинством других оппозиционеров, Мелия бойкотировал парламент 10-го созыва и призывал аннулировать его мандат.



Напомним также, что один из лидеров «Единого национального движения» является фигурантом дела о беспорядках 20 июня 2019 года. Тогда в центре Тбилиси была разогнана массовая стихийная акция протеста.



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