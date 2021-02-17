|
|
|
Ника Мелия провел ночь в офисе партии
17.02.2021 12:20
СОВА
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, которого парламент лишил депутатского мандата, провел ночь в партийном офисе. Вместе с ним в штабе партии находились и другие лидеры «Нацдвижения».
Ожидается, что сегодня в Тбилисском городском суде состоится судебный процесс по делу Мелия. Суд рассмотрит вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении политика. Платить залог в размере 40 тысяч лари (около 12 тысяч долларов), установленный ранее, оппозиционер в знак протеста категорически отказывается.
Теперь сторона обвинения требует поместить его под стражу. Как заявил прокурор, более суровой меры пресечения является более соразмерной.
16 февраля парламент Грузии 88-ю голосами проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Ники Мелия. Стоит также отметить, что, вместе с большинством других оппозиционеров, Мелия бойкотировал парламент 10-го созыва и призывал аннулировать его мандат.
Напомним также, что один из лидеров «Единого национального движения» является фигурантом дела о беспорядках 20 июня 2019 года. Тогда в центре Тбилиси была разогнана массовая стихийная акция протеста.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна