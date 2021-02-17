|
|
|
Судебный процесс по делу Ники Мелия состоится сегодня
17.02.2021 12:22
Судебный процесс по делу председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия состоится сегодня в Тбилисском городском суде. Вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии рассмотрит судья Нино Чахнашвили.
Накануне, после того как парламент снял с Мелия депутатскую неприкосновенность, прокуратура обратилась в суд, потребовав задержать политика.
Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
Накануне поддержку лидеру ЕНД выразили правозащитники и оппозиционеры. Некоторые заявили, что в случае штурма силовиков готовы защищать его. Прошедшую ночь Мелия провел в партийном офисе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна