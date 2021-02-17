

Судебный процесс по делу Ники Мелия состоится сегодня

17.02.2021 12:22





Судебный процесс по делу председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия состоится сегодня в Тбилисском городском суде. Вопрос о пересмотре меры пресечения в отношении лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии рассмотрит судья Нино Чахнашвили.



Накануне, после того как парламент снял с Мелия депутатскую неприкосновенность, прокуратура обратилась в суд, потребовав задержать политика.



Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».



Накануне поддержку лидеру ЕНД выразили правозащитники и оппозиционеры. Некоторые заявили, что в случае штурма силовиков готовы защищать его. Прошедшую ночь Мелия провел в партийном офисе.



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