|
|
|
В Тбилиси построят новый автомобильный мост между районами Багеби и Сабуртало
17.02.2021 13:55
Тбилисская мэрия объявила тендер на строительство автомобильного моста, который соединит микрорайон Багеби и Университетскую улицу в Сабурталинском районе. Об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил на заседании городского правительства.
На строительство нового моста понадобится приблизительно 1,5 – 2 года.
Победитель тендера будет определен в ближайшее время. Мэр отметил, что проект позволит создать альтернативную дорогу, которая поможет в перераспределении автомобильных потоков.
«Мы объявили тендер на строительство нового моста, который соединит Багеби с Сабуртало. Осуществление данного
проекта у нас было запланировано на 2020 год, однако из-за существующей эпидемиологической ситуации и перераспределения приоритетов, нам пришлось начать его позже», — пояснил Каладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна