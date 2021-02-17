

В Тбилиси построят новый автомобильный мост между районами Багеби и Сабуртало

17.02.2021 13:55





Тбилисская мэрия объявила тендер на строительство автомобильного моста, который соединит микрорайон Багеби и Университетскую улицу в Сабурталинском районе. Об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил на заседании городского правительства.



На строительство нового моста понадобится приблизительно 1,5 – 2 года.



Победитель тендера будет определен в ближайшее время. Мэр отметил, что проект позволит создать альтернативную дорогу, которая поможет в перераспределении автомобильных потоков.



«Мы объявили тендер на строительство нового моста, который соединит Багеби с Сабуртало. Осуществление данного



проекта у нас было запланировано на 2020 год, однако из-за существующей эпидемиологической ситуации и перераспределения приоритетов, нам пришлось начать его позже», — пояснил Каладзе.





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