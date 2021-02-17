

Лавров: Россия готова разорвать отношения с ЕС

17.02.2021 14:37



Сергей Михеев



Положение в России с каждым днем становится все тяжелее - ситуация с Навальным; рост безработицы; ощутимое снижение доходов населения; стремительное падение уровня жизни; продолжающаяся пандемия – все это вкупе делает ситуацию по всей стране непредсказуемой и даже взрывоопасным.



Ситуация усугубляется бездействием властей. Более того, первые лица нашей страны, своими необдуманными, можно прямо сказать - вредной для России политикой, к уже имеющимся внутренним, добавляют серьезные внешнеполитические проблемы. В частности, наш первый дипломат Сергей Лавров в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live" практически заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Его интервью 12 февраля была опубликована на сайте российского дипведомства. На вопрос журналиста движется ли Россия к разрыву отношений с ЕС, глава МИД РФ заявил, что «…мы готовы. В случае, если еще раз увидим... что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне». Эта истина хорошо известна всем, но слышать его из уст министра иностранных дел и в адрес Европы, от куда импортируем большую часть не только бытовую продукцию, а что главное продукты питания, является каким-то нонсенсом и его трудно объяснить.



Самое интересное то, что это заявление было сделано в ответ визита руководителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который приезжал в нашу страну с целью предотвращения возможных осложнении между ЕС и Россией, и налаживания взаимодействии в ключевых областях, затрагивающих общие интересы. Создается впечатление, что Путин, в лице Лаврова, преднамеренно старается в конец испортить отношения с европейскими странами. Ничем другим нельзя объяснить высылку европейских дипломатов из России именно в период визита Ж. Боррелья в Москву. Именно 5 февраля МИД России объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Неужели нельзя было для этого подобрать другое время и не создавать дополнительных проблем. Скорее всего это было сделано сознательно - показали Европе и всему миру какие мы крутые.



Наша «крутость» не осталось без ответа. После визита в Москву, Боррель в своем блоге написал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза, что "Европа и Россия двигаются в разные стороны". Он также отметил, что Москва воспринимает «демократические ценности как экзистенциальную угрозу». После этого, выступая 9 февраля на пленарной сессии Европарламента, Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России и заявил, что ЕС поддерживает Алексея Навального. Становится ясно - новых санкции нам не избежать. Конкретно какие санкции будут введены, и кто окажется в черном списке, будет решатся на встрече с главами внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС, которая запланирована на 22 февраля, а какие будут новые взаимоотношения ЕС с Москвой, лидеры ЕС рассмотрят и утвердят на саммите 25–26 марта.



Политика – политикой, но какие экономические дивиденды получит Россия от этой политики?!.. Сегодня наше правительство старается преподнести так, что от разрыва отношений больше пострадает ЕС, чем Россия. Однако, цифры говорят сами за себя. По официальным данным соотношение импорт-экспорта в обе стороны 1:10 не в нашу пользу. В такой ситуации не трудно представить, как разрыв отношений с ЕС повлияет на курс рубля. А мы по сей день продолжаем политику «демонстрации мускулов». Хорошо было бы если они у нас реально были, а так - не имея каких-либо аргументов, пускаем пыль в глаза сами себе.



На дворе давно уже ХХI век, а мы, по сути мышления, до сих пор живем в средневековье, и то в лучшем случае. Интересно, когда начнем воспринимать реальность и понимать, что в мире давно все изменилось?!



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