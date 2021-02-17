

Агентство обслуживания МВД Грузии возобновило работу в полном объеме

17.02.2021 14:38





Агентство обслуживания МВД Грузии будет работать в полном объеме.



Теперь, посетив его, можно будет воспользоваться всеми услугами, в том числе сдать экзамен на получение водительских прав. Также можно будет пройти все процедуры, связанные с регистрацией оружия.



Все справки, выдаваемые агентством, можно запросить на месте или заказать на сайте sa.gov.ge и получить в указанном сервис-центре.



Агентство обслуживания МВД Грузии, как и другие госведомства, в ноябре прошлого года из-за пандемии коронавируса перешло на ограниченный режим работы.



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