Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Агентство обслуживания МВД Грузии возобновило работу в полном объеме


17.02.2021   14:38


Агентство обслуживания МВД Грузии будет работать в полном объеме.

Теперь, посетив его, можно будет воспользоваться всеми услугами, в том числе сдать экзамен на получение водительских прав. Также можно будет пройти все процедуры, связанные с регистрацией оружия.

Все справки, выдаваемые агентством, можно запросить на месте или заказать на сайте sa.gov.ge и получить в указанном сервис-центре.

Агентство обслуживания МВД Грузии, как и другие госведомства, в ноябре прошлого года из-за пандемии коронавируса перешло на ограниченный режим работы.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна