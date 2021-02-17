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Харцель: В конце февраля мы ожидаем прибытия первой партии вакцины в Грузию
17.02.2021 15:08
«В конце февраля мы ожидаем прибытия первой партии вакцины в Грузию, в конце тоннеля показался свет», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Об этом Харцель заявил в Республиканской больнице, которой Евросоюз передал аппараты искусственной вентиляции легких и другие медицинские предметы.
«Евросоюз вместе со Всемирной организацией здравоохранения и её государствами-членами оказывает очень большую помощь во время кризиса, вызванного коронавирусом. Сегодня была очередная доставка медицинского оборудования в Республиканскую больницу. Мы передали больнице аппараты ИВЛ и различные медицинские предметы. Кроме того, я познакомился с персоналом этой больницы, и я счастлив помогать тем людям, которые ежедневно подвергают риску свое здоровье и жизнь, помогая пациентам.
Также мы сотрудничаем по вопросам вакцинации. ЕС является главным спонсором поставок вакцин с платформы «Ковакс», и мы уже ждем первую партию к концу февраля. Можно сказать, что в конце туннеля появился свет», — заявил Карл Харцель.
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