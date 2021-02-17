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ЕНД назвало судебный процесс над Никой Мелия политическим


17.02.2021   15:48


По словам члена «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, вердикт суда в отношении Ники Мелия будет политическим, и в данном случае личность судьи не имеет значения.

Хабеишвили говорит, что для ареста Ники Мелия не существует правового основания и они собираются бороться мирным путем.

«Если они собираются взять Нику Мелия в плен или заложники, мы этого не допустим. В четыре часа мы ожидаем, что «Грузинская мечта» примет политическое решение. В любом случае, это будет политический контекст, а не правовой», — заявил Леван Хабеишвили и добавил, что «коллективные Гавриловы» собираются осудить Нику Мелия.

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