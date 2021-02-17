

«Боюсь, это будет иметь серьезное влияние на политику» — посол ЕС о деле Мелия

17.02.2021 16:18





Посол ЕС в Грузии Карл Харцель прокомментировал возможный арест председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия.



«Я вижу риск того, что существующая траектория и последние события приведут нас к событиям, которые станут долгосрочными», — отметил он.



В беседе с журналистами дипломат не стал комментировать детали дела Мелия, но отметил, что ожидает, что это дело будет иметь большое влияние на грузинскую политику.



«Опасаюсь, что дело будет иметь большое влияние на политическую ситуацию. Хочу акцентировать внимание на двух вопросах — недоверие и неуважение к судебной системе и очень большой показатель поляризации. Вместе они очень опасны для Грузии и грузинской демократии.



Призываю всех акторов делать заявление и действовать с максимальной осторожностью чтобы еще больше не усугубить ситуацию», — призвал посол.



Журналисты также спросили, как нынешние процессы отразятся на прерванных переговорах между властями и оппозицией. Дипломат сказал, что это затруднит переговоры, но подчеркнул, что хотел бы ошибаться.



В заключении он указал на необходимость построения институтов путем амбициозной избирательной и правовой реформы.



По делу о событиях 20 июня Ника Мелия был привлечен к уголовной ответственности за руководство групповым насилием и участие в нем по 1-й и 2-й частями статьи 225 УК Грузии и в качестве меры пресечения суд избрал для него залог в размере 30 000 лари, а также ему надели электронный браслет, который Мелия в знак протеста снял на протестной акции. Из-за нарушения условий меры пресечения, суд определил Мелия залог, в размере 40 тысяч лари, платить который политик отказался.



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