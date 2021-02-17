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Харцель: Недоверие к судебной системе и высокая степень поляризации - разрушительная комбинация и опасная траектория
17.02.2021 16:25
Недоверие к судебной системе и высокая степень поляризации – эти два фактора вместе являются разрушительной комбинацией, - об этом заявил журналистам посол ЕС в Грузии Карл Харцель, говоря о деле председателя «Национального движения» Ники Мелия.
Харцель призывает стороны сделать заявления и предпринять шаги во избежание большего обострения сложившейся ситуации.
«Что касается составляющих существующей ситуации, есть несколько аргументов, которые следует подчеркнуть. В данном случае хочу выдвинуть вперед два вопроса. Во-первых, это фактор недоверия и неуважения к судебной системе а, во-вторых – это высокая степень поляризации. Эти два фактора вместе являются разрушительной комбинацией. Думаю, что для Грузии и демократии Грузии – это опасная траектория. Призываю стороны сделать заявления, предпринять шаги для того, чтобы существующая ситуация еще более не обострилась», - отметил Харцель.
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