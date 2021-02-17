

Парламент Грузии принял решение о создании комиссии по изучению парламентских выборов

17.02.2021 16:31





Парламент Грузии принял решение о создании временной следственной комиссии по изучению парламентских выборов, прошедших 31 октября 2020 года. Соответствующее постановление, которое подготовила фракция «Грузинская мечта», принято 78-мью голосами. Следственная комиссия создана на трехмесячный срок.



На сегодняшнем пленарном заседании присутствовали представители «Грузинской мечты», а также представители партий «Граждане» и «Европейские социалисты».



Оппозиционные партии, отказывающиеся войти в парламент, ранее заявили, что не намерены участвовать в в работе комиссию по расследованию.



Что касается двух оппозиционных партий в парламенте — «Европейских социалистов» и «Граждане», известно, что «Европейские социалисты» планируют присоединиться к работе комиссии.



Между тем, члены партии «Граждане» озвучили условие вхождения в комиссию. По словам лидеров партии Алеко Элисашвили и Левана Иоселиани, они войдут в комиссию по расследованию, если в процессе также примут участие другие оппозиционные партии, у которых, в отличие от них, были свои представители на избирательных участках по всей стране.



«Грузинская мечта» заявляет, что если в официальных результатах выборов комиссия обнаружит хотя бы один процент отклонения в пользу «Грузинской мечты», она объявит досрочные выборы.



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