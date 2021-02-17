

«У тебя есть два выбора — плохой и еще хуже» — Саакашвили обратился к Иванишвили

17.02.2021 17:15





Бывший президент Грузии выступил с обращением к миллиардеру Бидзине Иванишвили по делу председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.



Саакашвили заявил, что у Иванишвили есть два выбора — плохой и еще хуже. Бывший президент призывает бывшего премьера выбрать плохой вариант и подчеркивает, что любое решение кроме отказа от ареста Мелия, окажется для миллиардера в десятки раз хуже:



«Хочу обратиться к Иванишвили. Завершилось время, когда ты его арестовывал из-за тысячи глупостей. Никто в это не верит, больше не арестуешь. Зря думаешь, что кто-то закрывает глаза. Очень скоро все международное содружество встанет на ноги и будут не только санкции, лично ты не избежишь уголовного дела. У тебя два выбора — плохой и еще хуже.



Мой недружеский, но настойчивый совет — сделайте так, чтобы судья решил не арестовывать, каждый другой выбор в тысячи раз хуже. Тебе это уже не сойдет, даю гарантию и этот вопрос будет одной из последних точек. Точки возврата не будет. Грузинский народ все равно победит», — заявил Саакашвили в своем видеообращении.



По делу о событиях 20 июня Ника Мелия был привлечен к уголовной ответственности за руководство групповым насилием и участие в нем по 1-й и 2-й частями статьи 225 УК Грузии и в качестве меры пресечения суд избрал для него залог в размере 30 000 лари, а также ему надели электронный браслет, который Мелия в знак протеста снял на протестной акции. Из-за нарушения условий меры пресечения, суд определил Мелия залог, в размере 40 тысяч лари, платить который политик отказался.



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