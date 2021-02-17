

Ника Мелия: Какое бы решение ни было оформлено, оно будет продиктовано страхом

17.02.2021 19:19





По заявлению председателя «Национального движения» Ники Мелия, какое бы решение не принял сегодня суд в отношении него, в любом случае оно будет продиктовано страхом.



Как заявил Мелия журналистам в офисе партии, о своих планах после решения суда он не говорит.



«В любом случае, какое бы решение ни было оформлено, (а не принято, поскольку, при принятии решения обсуждают, анализируют и, исходя из этого, делают выводы и потом пишут приговор; теперь же просто будет оформлено решение, которое политически уже приняла «Грузинская мечта»), оно будет продиктовано страхом. Может быть два решения – одно продиктованное страхом решение суда Мурусидзе о моем аресте или же также обусловленное и продиктованное страхом решение не арестовывать меня. Что заставит страх сегодня сделать «Грузинскую мечту» давайте подождем и увидим… О планах я не говорю, я их осуществляю. Почему я должен говорить вам, что собираюсь делать. Почему я должен облегчить жизнь Гаврилову – Бидзине Иванишвили», - заявил Мелия журналистам.



Для справки, Ника Мелия привлечен к уголовной ответственности по делу о событиях 20 июня за руководство групповым насилием и участие в нем в соответствии с 1-й и 2-й частями статьи 225 УК Грузии (речь идет о событиях, произошедших в ходе протестной акции перед зданием парламента Грузии 20 июня 2019 года). 27 июня 2019 года по решению Тбилисского городского суда, ему была избрана мера пресечения в виде залога в размере 30 000 лари. Также, по решению суда, в отношении Ники Мелия был дополнительно установлен электронный мониторинг и ему надели электронный браслет, который Ника Мелия публично снял на протестной акции, проходившей на проспекте Руставели 1 ноября 2020 года. В связи с этим прокуратура обратилась к Тбилисскому городскому суду с ходатайством об ужесточении меры пресечения в отношении Мелия, в частности, потребовала избрания для него залога в 100 000 лари, а также установления запрета на пересечение государственной границы без предварительного уведомления и согласия стороны обвинения. 3 ноября 2020 года суд частично удовлетворил ходатайство ведомства и в качестве меры пресечения избрал Нике Мелия залог в размере 70 000 лари. Ему также было запрещено пересекать государственную границу без предварительного информирования и согласия стороны обвинения. Ника Мелия не выплатил избранный для него судом залог, ввиду чего несколько дней назад Генпрокуратура Грузии предупредила Мелия о последствиях и дала ему на уплату залога недельный срок, однако, председатель «Национального движения» отказался его выплачивать. Накануне прокуратура обратилась в суд ходатайством об избрании для Мелия меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласие на ходатайство о заключении Мелия под стражу прокуратуре дал парламент, который снял иммунитет с оппозиционного депутата 88-мью голосами.



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