

НПО призвали суд не допустить заключения под стражу лидера оппозиции

17.02.2021 20:11





Авторитетные неправительственные организации приняли совместное заявление по делу лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ники Мелия.



«Сегодня в Тбилисском городском суде обсуждается вопрос о заключении под стражу лидера «Национального движения» Ники Мелиа в качестве меры пресечения. На фоне тяжелого политического кризиса в стране, когда лица, ответственные за несоразмерное применение силы во время разгона митинга 20 июня 2019 года, еще не определены и с момента начала уголовного преследования прошло более 18 месяцев, применение задержания в отношении лидера оппозиции указывает на избирательное правосудие.



Ника Мелия обвиняется в руководстве групповым насилием и участии в нем на митинге перед парламентом 20-21 июня 2019 года. В этом случае 26 июня 2019 года парламент отозвал депутатский мандат Мелия на основании шаблона и бездоказательного предложения, а суд установил для него залог в размере 30 тысяч лари, наложив дополнительный запрет на выход из дома без согласования и на публичные заявления. Мы считаем, что ограничение свободы слова для члена парламента Грузии является несоразмерным нарушением его полномочий.



В своем выступлении 1 ноября 2020 года Ника Мелия демонстративно снял свой браслет электронного мониторинга, что суд признал нарушением условий запретительного приказа и увеличил размер залога до 70 тысяч лари с крайним сроком выплаты 23 декабря 2020 года. Прокуратура Грузии полтора месяца после истечения срока не реагировала на это решение и дала делу ход только 5 февраля 2021 года. Несмотря на призывы Народного защитника Грузии и гражданского сектора, парламент Грузии снял неприкосновенность с Никанора Мелия непрозрачным способом.



Согласно закону, применение меры пресечения не является самоцелью, а служит определенной задаче. В частности, применение этой меры необходимо, если есть риск того, что обвиняемый скроет, уничтожит доказательства и / или совершит новое преступление. Нарушение меры пресечения не должно быть автоматическим основанием для постановления о задержании. Тем более тогда, когда с момента начала уголовного преследования прошло более 18 месяцев и расследование окончено.



Ввиду вышеуказанных обстоятельств подписавшие заявление организации призывают прокуратуру Грузии разобраться в обстоятельствах дела, сложившейся сложной политической обстановке в стране и отказаться от изменения меры пресечения.



Кроме того, мы призываем Тбилисский городской суд подробно обсудить основания и законность постановления о задержании. Выборочное преследование лидера крупнейшей оппозиционной партии наносит непоправимый урон демократическому имиджу страны и в условиях политической поляризации создает реальный риск дестабилизации. Ответственность за возникший политический кризис лежит прежде всего на правящей власти. Шаги, предпринятые до сих пор правительством, в том числе прокуратурой, только усугубили нынешний кризис. Чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации, мы призываем стороны принимать решения в пользу мира и демократии», сказано в заявлении.



Заявление подписывают:



Фонд Открытое общество (OSGF)



Трансперенси Интернэшнл-Грузия (TIG)



Грузинская демократическая инициатива (GDI)



Институт исследований демократии (DRI)



Институт демократии и безопасного развития (IDSD)



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