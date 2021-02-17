

Барамидзе: Мы в ожидании всяких плохих сценариев

17.02.2021 22:12





Мы в ожидании всяких плохих сценариев. Собравшись в своем офисе, намерены стать перед Никой Мелия в качестве живого, мирного щита для того, чтобы защитит его, - заявил один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе.



По его словам, Ника Мелия сегодня олицетворяет всех тех людей, кто возмутился тем, что «режим Гавриловых» привез в Грузию Гаврилова.



«Все хорошо понимают, что Ника Мелия сегодня является символом антиоккупационного, антигавриловского протеста, и режим выделил его сегодня, поскольку – он главный оппонент режима Гавриловых, председатель партии и лично от Путина было передано устами Гаврилова то, что он должен быть арестован. Мы сделаем все для того, чтобы не позволить им этого. Мы не отойдем от этого офиса, будем рядом с ним и мирно, но очень твердо защитим его свободу», - заявил Георгий Барамидзе.



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