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В Глдани сгорело здание Центрального рынка
18.02.2021 09:41
Поздней ночью в здании центрального рынка Глдани возник пожар. В результате инцидента сгорели продуктовый магазин и торговое помещение со смешанными товарами.
Как сообщили Report.ge в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате пожара никто не пострадал, огонь был оперативно потушен.
На месте работало 9 пожарно-спасательных бригад.
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