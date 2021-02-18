

В Глдани сгорело здание Центрального рынка

18.02.2021 09:41





Поздней ночью в здании центрального рынка Глдани возник пожар. В результате инцидента сгорели продуктовый магазин и торговое помещение со смешанными товарами.



Как сообщили Report.ge в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, в результате пожара никто не пострадал, огонь был оперативно потушен.



На месте работало 9 пожарно-спасательных бригад.



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