

Саакашвили: Необходимо работать с полицией и спецназом

18.02.2021 09:42





«Сейчас единственный способ остановить насилие — означает работать со всеми: полицией, спецназом, людьми внутри аппарата; мы должны достучаться до матери и отца каждого их них, чтобы они увели своих сыновей домой», — сказал бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, комментируя сегодняшнее решение Тбилисского городского суда в отношении председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.



По его словам, спецназ сегодня служит разрушению Грузии и с каждым из них необходимо работать.



«Мы должны говорить с их матерями, отцами, учителями, мы должны прийти к ним домой, адрес каждого из них должен быть известен, мы работаем над этим…



По-настоящему борющиеся народы не дают волю таким людям и устраивают им внутренний бойкот», — сказал Саакашвили телеканалу «Пирвели».



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