

Посольство США: Призываем власти и оппозицию проявлять максимальную сдержанность

18.02.2021 09:42





Посольство США в Грузии призывает власти и оппозицию к проявлению сдержанности. По поводу сложившейся в Грузии политической обстановки посольство распространяет заявление.



«Призываем власти и оппозицию проявлять максимальную сдержанность на фоне сегодняшнего судебного решения. Насилие служит лишь тем, кто желает пошатнуть стабильность Грузии. Это должно решиться мирно», - говорится в заявлении посольства, которое опубликовано в соцсети Twitter.



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