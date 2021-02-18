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Посольство США: Призываем власти и оппозицию проявлять максимальную сдержанность


18.02.2021   09:42


Посольство США в Грузии призывает власти и оппозицию к проявлению сдержанности. По поводу сложившейся в Грузии политической обстановки посольство распространяет заявление.

«Призываем власти и оппозицию проявлять максимальную сдержанность на фоне сегодняшнего судебного решения. Насилие служит лишь тем, кто желает пошатнуть стабильность Грузии. Это должно решиться мирно», - говорится в заявлении посольства, которое опубликовано в соцсети Twitter.

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