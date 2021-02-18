

Ника Мелия и лидеры оппозиционных партий провели в офисе «Единого национального движения»

18.02.2021 09:43





Лидеры оппозиционных партий провели всю ночь в офисе «Единого национального движения», где остаются до сих пор. Всю ночь в офисе «Национального движения» также находился председатель партии Ника Мелия. Представители оппозиции находятся в центральном офисе партии в знак его поддержки и солидарности. Десятки сторонников ЕНД также оставались ночью в офисе партии.



Было ожидание, что Министерство ВД ночью исполнит решение суда о заключении Мелия под стражу, однако до сих пор никто из соответствующей службы в партийный офис не явился. С утра наблюдается мобилизация на прилегающей к центральному офису «Национального движения» территории, где расположена база 2-го отделения Департамента по неотложным поручениям МВД, куда рано утром въехали сотни машин. На территории базы также мобилизованы автобусы



Напомним, вчера суд избран Нике Мелия меру пресечения в виде заключения под стражу.



Для справки, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании для Мелия меры пресечения в виде заключения под стражу после того, как политик отказался выплачивать залог в размере 40 000 лари. Согласие на ходатайство о заключении Мелия под стражу прокуратуре дал парламент, который снял иммунитет с оппозиционного депутата 88-ю голосами.



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